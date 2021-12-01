Оля Полякова и DZIDZIO спели дуэтом о "счастливых людях"

Популярная певица Оля Полякова совместно с DZIDZIO спели дуэтом песню-саундтрек Щасливі люди к новой украинской комедии Звезды по обмену. Ролик появился на YouTube-канале исполнительницы.

Песня ранее уже прозвучала на сольном концерте Поляковой. Слова и музыку написал DZIDZIO.

"Еще в начале съемок ко мне подошел режиссер фильма и сказал, что нужен саундтрек. Я попросил описать фильм одним предложением. Когда услышал о чем он, то мне все сошлось. Люди часто забывают, что они счастливы. А в нашей песне, как и в счастье, все самое главное - в простоте", - процитированы в описании к саундтреку слова DZIDZIO.

В свою очередь, Полякова рассказала, что не сопротивлялась в требованиях на звукозаписи.

"Я слушалась, как девочка-пионерка, все исполняла так, как он просил. Так и нужно, должна же быть синергия”, - добавила Оля.





Напомним, Звезды по обмену - это новогодняя украинская комедия, которая появится на экранах 1 января 2022 года. По сюжету, непримиримые соперники на сцене, звезды шоу-бизнеса Поля Малякова и Фома Михайловский, неожиданно оказавшись в телах друг друга, пытаются вернуть свои жизни обратно.

