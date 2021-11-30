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Музыка
Новости музыки
29 ноября 21, 22:49
Названы имена ведущих нового сезона шоу "Голос країни"
шоу Голос країни
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Зрители увидят среди тренеров новую певицу, а вести проект, как и прежде будет двое ведущих.
Зрители увидят среди тренеров новую певицу, а вести проект, как и прежде будет двое ведущих.

Стало известно, кто будет ведущими и тренерами 12 сезона вокального шоу Голос країни. Об этом заявили в финале Танцев со звездами.

Тренерами в новом сезоне станут - певец Потап и фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, а также исполнительницы Оля Полякова и Надя Дорофеева. 

Из этой четверки дебютным тренерство будет только для Поляковой.

Ведущими шоу станет звездная чета Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

"Новый сезон Голоса країни пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна". Создатели шоу будут искать настоящий голос нации, тех людей, которые живут рядом с нами и о таланте которых должна узнать вся страна. Кроме того, в сезоне примут участие самобытные группы и дуэты", - сказано на странице шоу в Instagram.

Напомним, в конце 11 сезона Голоса країни шоу покинула Тина Кароль. Она была тренером восемь лет и уступила место Юлии Саниной.

 

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