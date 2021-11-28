Умер певец и композитор Александр Градский

Известный российский певец и композитор Александр Градский скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщила газета Известия в воскресенье, 28 ноября.

По ее данным Градский скончался в 2:10 ночи в одной из больниц Москвы.

Ранее на этой неделе российские СМИ сообщили, что Градского экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Он пожаловался на плохое самочувствие, когда находился у себя дома.





Певец и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Окончил факультет академического пения ГМПИ им. Гнесиных, обучался в Московской консерватории. В 1965 году основал одну из первых рок-групп в СССР – Славяне, а через год – группу Скоморохи, которая принесла ему популярность.





Был автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, написал нескольких рок-опер и рок-балетов, а также множество песен.





В 1999 году был удостоен звания народного артиста РФ. Также музыкант был художественным руководителем театра Градский Холл.





Напомним, на прошлой неделе умер российский актер Валерий Гаркалин. Он больше месяца лечился от коронавируса в больнице в московском поселке Коммунарка и скончался от полиорганной недостаточности.