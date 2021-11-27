Джамала випустила новий сингл "Потайки". ВИДЕО

Джамала випустила максісингл "#Потайки". До нього увійшли три треки – "Далі йду", "Мабуть", "Потайки".





Переможниця Євробачення-2016 року розповіла, що максісингл зібрав історії, які засновані на реальних подіях і раніше не були розказані.





Композиція "#Потайки" про перше зізнання у коханні та першу драму.







