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Музыка
Новости музыки
27 ноября 21, 09:33
Джамала випустила новий сингл "Потайки". ВИДЕО
Джамала
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Джамала випустила новий сингл
Джамала випустила максісингл "#Потайки". До нього увійшли три треки – "Далі йду", "Мабуть", "Потайки".

Переможниця Євробачення-2016 року розповіла, що максісингл зібрав історії, які засновані на реальних подіях і раніше не були розказані.

Композиція "#Потайки" про перше зізнання у коханні та першу драму.


"Далі йду" – це розповідь людини, яка хоче розвернутися на 180°, боїться, адже знає, що далі буде якось інакше.

Пісня "Мабуть" про почуття до людини, яка вже з кимось в стосунках, а також про роль "третього" в цьому трикутнику.

Авторкою пісень виступила сама Джамала.

Це перший реліз співачки після розриву з продюсером Ігорем Тарнопольським, з яким працювала 11 років.

источник: liga.net
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