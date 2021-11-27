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27 ноября 21, 09:33
Джамала випустила новий сингл "Потайки". ВИДЕО
Джамала випустила максісингл "#Потайки". До нього увійшли три треки – "Далі йду", "Мабуть", "Потайки".
Переможниця Євробачення-2016 року розповіла, що максісингл зібрав історії, які засновані на реальних подіях і раніше не були розказані.
Композиція "#Потайки" про перше зізнання у коханні та першу драму.
"Далі йду" – це розповідь людини, яка хоче розвернутися на 180°, боїться, адже знає, що далі буде якось інакше.
Пісня "Мабуть" про почуття до людини, яка вже з кимось в стосунках, а також про роль "третього" в цьому трикутнику.
Авторкою пісень виступила сама Джамала.
Це перший реліз співачки після розриву з продюсером Ігорем Тарнопольським, з яким працювала 11 років.
источник: liga.net