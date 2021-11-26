Макс Барских станцевал стриптиз в новом клипе

Украинский певец Макс Барских выпустил новый клип на песню Tequila Sunrise. Ролик сразу появился на всех площадках исполнителя.

В клипе Макс предстал в сексуальном образе и станцевал "грязные" танцы на столе в полуночной обстановке ресторана.

Также ролик удивил балетом с множеством танцоров, которые исполняли пикантные движения.

"Этот танец когда-нибудь закончится, но пока звучит музыка, мы рядом…", - написал Барских в Instagram.

Режиссер клипа Алан Бадоев сказал, что певцу пришлось "обнажить свои чувства".





Менее, чем за сутки ролик набрал около 25 тысяч просмотров.







