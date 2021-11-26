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26 ноября 21, 16:51
Макс Барских станцевал стриптиз в новом клипе
Украинский певец Макс Барских выпустил новый клип на песню Tequila Sunrise. Ролик сразу появился на всех площадках исполнителя.
В клипе Макс предстал в сексуальном образе и станцевал "грязные" танцы на столе в полуночной обстановке ресторана.
Также ролик удивил балетом с множеством танцоров, которые исполняли пикантные движения.
"Этот танец когда-нибудь закончится, но пока звучит музыка, мы рядом…", - написал Барских в Instagram.
Режиссер клипа Алан Бадоев сказал, что певцу пришлось "обнажить свои чувства".
Менее, чем за сутки ролик набрал около 25 тысяч просмотров.
Напомним, ранее Макс Барских победил в MTV Europe Music Awards 2021 и стал Лучший исполнителем по версии MTV Россия.