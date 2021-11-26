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Музыка
Новости музыки
26 ноября 21, 16:51
Макс Барских станцевал стриптиз в новом клипе
Макс Барских
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Презентация песни на сцене состоится в пятницу,26 ноября, в Сиэтле в рамках гастролей по США.

Украинский певец Макс Барских выпустил новый клип на песню Tequila Sunrise. Ролик сразу появился на всех площадках исполнителя.

В клипе Макс предстал в сексуальном образе и станцевал "грязные" танцы на столе в полуночной обстановке ресторана.

Также ролик удивил балетом с множеством танцоров, которые исполняли пикантные движения.

"Этот танец когда-нибудь закончится, но пока звучит музыка, мы рядом…", - написал Барских в Instagram.

Режиссер клипа Алан Бадоев сказал, что певцу пришлось "обнажить свои чувства".

Менее, чем за сутки ролик набрал около 25 тысяч просмотров.


Напомним, ранее  Макс Барских победил в MTV Europe Music Awards 2021 и стал Лучший исполнителем по версии MTV Россия.


Korrespondent
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