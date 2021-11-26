Эд Ширан снимает клип в Киеве

Подробности съемок клипа и песня держатся в секрете.

Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в прекрасном городе. Украина чудесная.

30-летний Эд Ширан - один из самых успешных в коммерческом плане артистов. Дебютный альбом Plus (2011) разошелся тиражом, превышающим 10 млн экземпляров (с учетом проданных синглов и стриминга). Вторая пластинка Multiply (2014) стала платиновой, а по всему миру было продано более 20 млн копий. Альбой Divide (2017) превзошел его по популярности, преодолев отметку в 25 млн проданных копий.

В конце 2017 года Ширан стал кавалером ордена Британской империи. Музыкант четырежды становился лауреатом Grammy и получил множество других престижных музыкальных наград, включая премии BRIT Awards и Billboard Awards.

Напомним, что в сентябре прошлого года Эд Ширан впервые стал отцом - его супруга Черри Сиборн родила ему дочь.