Названы победители премии American Music Awards 2021. ВИДЕО

Южнокорейская поп-группа BTS стала победителем в номинации Артист года на премии American Music Awards 2021, сообщает информационное агентство Yonhap News.

При этом, BTS стали первыми азиатскими музыкантами, победившими в этой номинации.

Между тем, клип украинского режиссера Таню Муиньо на песню рэпера Lil Nas X Montero одержал победу в номинации Лучшее музыкальное видео.