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Музыка
Новости музыки
22 ноября 21, 17:30
Вера Брежнева записала ремейк трека ВИАГры
Вера Брежнева
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Песню в новом звучании, а также клип к ней исполнительница посвятила годовщине своего прихода в группу 19 лет назад.

Певица Вера Брежнева выпустила ремейк трека Не надо к годовщине своего прихода в группу ВИА Гра. Об этом звезда сообщила в Instagram.

В видео на песню Брежнева предстала в образе из 2000-х годов, точно повторив даже макияж.

"Мой творческий путь начался 22 ноября после кастинга в легендарное трио Виа ГРА, полностью изменив вектор моей жизни. И сегодня, спустя 19 лет, я делаю подарок себе и всем поклонникам группы того времени, а нам есть что вспомнить", – подчеркнула Вера. 


Напомним, в начале августа Брежнева выпустила клип на песню Розовый дым.

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Korrespondent
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