Анастасия Приходько выпустила новую песню. Видео

Украинская певица Анастасия Приходько презентовала новую песню Подруга. Трек появился на YouTube-канале исполнительницы и в Instagram.

Настя предстала в прозрачном синем халате, под которым было черное боди с оголенными плечами. Она распустила ровные волосы и дополнила свой образ массивными сережками в виде красного цветка.

"Каждая премьера песни - как экзамен! Я всегда очень волнуюсь и переживаю! Подруга о настоящей женской дружбе, которая, я уверена существует! Про нас, девочек, и для вас всех, мои дорогие!", - написала Приходько.

За несколько часов после публикации в пятницу, 19 ноября, песня набрала около трех тысяч просмотров.

Напомним, ранее Приходько показала свою оголенную грудь, которую прикрыла черным прозрачным платком.