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Музыка
Новости музыки
19 ноября 21, 16:40
Анастасия Приходько выпустила новую песню. Видео
Анастасия Приходько
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Новая композиция, по словам исполнительницы, посвящена все девочкам и женщинам, а также дружбе представительниц прекрасного пола.

Украинская певица Анастасия Приходько презентовала новую песню Подруга. Трек появился на YouTube-канале исполнительницы и в Instagram.

Настя предстала в прозрачном синем халате, под которым было черное боди с оголенными плечами. Она распустила ровные волосы и дополнила свой образ массивными сережками в виде красного цветка.

"Каждая премьера песни - как экзамен! Я всегда очень волнуюсь и переживаю! Подруга о настоящей женской дружбе, которая, я уверена существует! Про нас, девочек, и для вас всех, мои дорогие!", - написала Приходько.

За несколько часов после публикации в пятницу, 19 ноября, песня набрала около трех тысяч просмотров.

Напомним, ранее Приходько показала свою оголенную грудь, которую прикрыла черным прозрачным платком.
Korrespondent
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