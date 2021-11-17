MARUV в БДСМ-образе выпустила новый клип

Украинская певица MARUV представила свой новый клип на песню On My Skin. И традиционно предстала в эпатажном образе. Видеоролик появился на YouTube-канале исполнительницы.

Певица лежала на кровати в соблазнительных позах, томно смотря в объектив камеры. А в конце клипа начала имитировать секс с супругом, который по совместительству является ее PR-менеджером - Александром Корсуном.



