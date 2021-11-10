Группа Placebo выпустила новый трек «Surround By Spies»

По словам фронтмена группы Брайана Молко, на создание «Surround By Spies» его вдохновили его соседи, которые «шпионили» за ним.





- Я начала размышлять о тех бесчисленных способах, которые нарушают нашу конфиденциальность, начиная с момента появления во всем мире камер видеонаблюдения, которые используют сейчас технологию распознавания лиц; засилье интернета и мобильных телефонов, что превратило практически любого в папарацци и заканчивая тем, что мы сами передаем личную информацию огромным транснациональным корпорациям, единственное намерение которых состоит в том, чтобы эксплуатировать нас, - рассказал он. - Это правдивая история, рассказанная через призму паранойи, полного отвращения к ценностям современного общества и обожествления капитализма слежки. Рассказчик — безнадежный и напуганный, он отвергает наш новоприобретенный прогресс и бога денег.





Текст песни был написан с использованием «техники нарезки», придуманной Уильямом Берроузом и одно время используемой Дэвидом Боуи.





Трек-лист «Never Let Me Go»:





«Forever Chemicals»

«Beautiful James»

«Hugz»

«Happy Birthday In The Sky»

«The Prodigal»

«Surrounded By Spies»

«Try Better Next Time»

«Sad White Reggae»

«Twin Demons»

«Chemtrails»

«This Is What You Wanted»

«Went Missing»

«Fix Yourself»



