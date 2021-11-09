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Музыка
Новости музыки
9 ноября 21, 11:50
Группа Scorpions выпустила песню и клип
Scorpions
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Трек войдет в 19‑й студийный альбом группы Rock Believer, который выйдет 25 февраля 2022 года.
Легендарная рок-группа Scorpions представила новый клип на песню Peacemaker из их нового альбома Rock Believer, выход которого запланирован на конец февраля 2022 года. Об этом музыканты сообщили на официальной странице группы в Instagram.

Фронтмен группы Клаус Майне рассказал, как родилась эта песня: "Первое, что пришло мне в голову, строчка: "Peacemaker, peacemaker / Bury the undertaker" ("Миротворец, миротворец / Похороните гробовщика"). Я просто играл с этими словами. Параллельно с этим в мире много людей умерло и все еще умирает от COVID, разрушительных войн и других бессмысленных преступлений. Все это заставляет думать, что гробовщику приходится работать сверхурочно. В мирное время, после пандемии, придет время править миротворцу. Этот образ мне очень нравится".

Новый альбом Scorpions станет 19-м по счету. Авторами песен, которые войдут в него, выступили Клаус Майне и Рудольф Шенкер. С альбомом Rock Believer рокеры планируют отправиться в мировое турне.

Работа над песнями для нового альбома велась во время пандемии в студии группы в Ганновере.


Источник: https://korrespondent.net/
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