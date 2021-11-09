Группа Scorpions выпустила песню и клип

Легендарная рок-группа Scorpions представила новый клип на песню Peacemaker из их нового альбома Rock Believer, выход которого запланирован на конец февраля 2022 года. Об этом музыканты сообщили на официальной странице группы в Instagram.





Фронтмен группы Клаус Майне рассказал, как родилась эта песня: "Первое, что пришло мне в голову, строчка: "Peacemaker, peacemaker / Bury the undertaker" ("Миротворец, миротворец / Похороните гробовщика"). Я просто играл с этими словами. Параллельно с этим в мире много людей умерло и все еще умирает от COVID, разрушительных войн и других бессмысленных преступлений. Все это заставляет думать, что гробовщику приходится работать сверхурочно. В мирное время, после пандемии, придет время править миротворцу. Этот образ мне очень нравится".





Новый альбом Scorpions станет 19-м по счету. Авторами песен, которые войдут в него, выступили Клаус Майне и Рудольф Шенкер. С альбомом Rock Believer рокеры планируют отправиться в мировое турне.





Работа над песнями для нового альбома велась во время пандемии в студии группы в Ганновере.



