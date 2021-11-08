Оззи Осборн почтил память Рэнди Роудса в новом клипе

Клип приурочен к 40-летию альбома «Diary Of A Madman». Видео создано на основе уникальных снимков гитариста Рэнди Роудса авторства знаменитого фотографа Роса Халфина.





Кроме того, к юбилею пластинки были выпущены концертные версии «Over The Mountain», «Flying High Again» и «Believer». Сам альбом «Diary Of A Madman» будет перевыпущен на эксклюзивном виниле синего цвета, а также доступен в обновленной версии на стриминговых сервисах. Цифровая версия альбома включает в себя два концертных трека, ранее не издававшиеся в цифровом формате, в том числе концертная версия его хита «Flying High Again».





«Diary Of A Madman» - второй студийный альбом Оззи Осборна и последний с участием гитариста Рэнди Роудса. Пластинка занимает 15-е место в списке 100 величайших металлических альбомов всех времен. Роудс погиб а авиакатастрофе во время тура «Diary» в 1982 году.



