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Музыка
Новости музыки
8 ноября 21, 12:51
Оззи Осборн почтил память Рэнди Роудса в новом клипе
Рэнди Роудс
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Оззи Осборн выпустил новое видео на песню «Flying High Again».
Клип приурочен к 40-летию альбома «Diary Of A Madman». Видео создано на основе уникальных снимков гитариста Рэнди Роудса авторства знаменитого фотографа Роса Халфина.

Кроме того, к юбилею пластинки были выпущены концертные версии «Over The Mountain», «Flying High Again» и «Believer». Сам альбом «Diary Of A Madman» будет перевыпущен на эксклюзивном виниле синего цвета, а также доступен в обновленной версии на стриминговых сервисах. Цифровая версия альбома включает в себя два концертных трека, ранее не издававшиеся в цифровом формате, в том числе концертная версия его хита «Flying High Again».

«Diary Of A Madman» - второй студийный альбом Оззи Осборна и последний с участием гитариста Рэнди Роудса. Пластинка занимает 15-е место в списке 100 величайших металлических альбомов всех времен. Роудс погиб а авиакатастрофе во время тура «Diary» в 1982 году.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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