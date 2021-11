ABBA выпустила первый за 40 лет альбом Voyage

Шведская поп-группа ABBA презентовала новый альбом под названием Voyage (Путешествие), который стал первым релизом за 40 лет.

Последний сборник коллектива под названием The Visitors (Посетители) увидел свет в 1981 году.

В новый альбом вошли десять треков. Два из них – I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down, группа представила ранее.

Весной 2022 года группа выступит на концерте в Лондоне. Перед зрителями появятся Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад, а также их говорящие голограммы.

Напомним, АВВА была основана в 1972 году и выступала десять лет. Международное признание коллектив получил после победы на конкурсе Евровидение в 1974 году.

Авторству группы принадлежат мировые хиты Dancing Queen, Super Trouper и Mamma Mia.

Формально ABBA никогда не распадалась, однако просто после выпуска пластинки The Visitors легендарная шведская четверка приостановила деятельность.

Ранее участники коллектива заявили, что альбом Voyage и шоу по случаю его презентации станет их последней совместной работой.