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Музыка
Новости музыки
5 ноября 21, 11:49
ABBA выпустила первый за 40 лет альбом Voyage
ABBA
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Сборник полностью состоит из нового материала. Его релиз поддержат концертным шоу, в котором группа планирует использовать самые современные визуальные технологии.
Шведская поп-группа ABBA презентовала новый альбом под названием Voyage (Путешествие), который стал первым релизом за 40 лет.
 
Последний сборник коллектива под названием The Visitors (Посетители) увидел свет в 1981 году.
 
В новый альбом вошли десять треков. Два из них – I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down, группа представила ранее.
 
Весной 2022 года группа выступит на концерте в Лондоне. Перед зрителями появятся Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад, а также их говорящие голограммы.
 
Напомним, АВВА была основана в 1972 году и выступала десять лет. Международное признание коллектив получил после победы на конкурсе Евровидение в 1974 году.
 
Авторству группы принадлежат мировые хиты Dancing Queen, Super Trouper и Mamma Mia.
 
Формально ABBA никогда не распадалась, однако просто после выпуска пластинки The Visitors легендарная шведская четверка приостановила деятельность. 
 
Ранее участники коллектива заявили, что альбом Voyage и шоу по случаю его презентации станет их последней совместной работой.



Источник: https://korrespondent.net/
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