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Музыка
Новости музыки
4 ноября 21, 12:58
Певица ODARA рассказала о первом сольном концерте
ODARA
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Поддержать презентацию первого альбома певицы пришли популярные звезды украинского шоу-биза.
Восемь лет назад Дарья Ковтун покорила сцену шоу Х-фактор. А после рождения двоих детей, изменив звучание и стиль, заявила о себе на шоу "Співають всі!", как певица ODARA.

В прошедшее воскресенье ODARA презентовала свой первый альбом в концертном зале Bel etage. В этот вечер её пришли поддержать звёзды, которые оценили её талант на вокальном шоу: Нина Матвиенко, Анастасия Приходько, Лида Ли, Мила Нитич, Олег Машуковский, Слава Дёмин, Макс Гордеев и Павел Шилько. А на сцене, вместе с ODARA блистали: певица Марта Адамчук, победитель шоу "Співають всі!" Муаяд Абдельрахим и конечно же её супруг, композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара, который ради своей любимой освоил профессию клипмейкера.

После концерта tochka.net поговорила с певицей и разузнала, откуда возникла концепция выступления ODARA, насколько сложно было организовать творческое мероприятие в ковидное время и чего стоит ждать слушателям в ближайшее время.

Как долго готовились к концерту? 

От момента зарождения идеи и до самого концерта прошло несколько месяцев. По моим личным наблюдениям самая простая и приятная часть подготовки – это музыкальная. Я получала огромное удовольствие от выбора репертуара, репетиций с музыкантами и выбора аранжировок. Что касается организационных моментов, то там всё было не так гладко

С какими трудностями столкнулись?

Первая и, пожалуй, главная трудность – это ковидная ситуация во всем мире. Мы до конца не понимали состоится ли то, что мы себе запланировали. Так что последние недели мы находились в "подвешенном" состоянии. Наш концерт был большим риском как для организаторов, так и для нас. Но нам всё же удалось провести концерт в последний день перед локдауном. Так сказать, впрыгнули в последний вагон.



Вы пели стоя на живой траве? Откуда пришла идея и удобно ли это?

Я часто выступаю босая, иногда подстилаю ковёр из овечьей шерсти.  Но в этот раз наш режиссер и моя близкая подруга по совместительству Люся Пономаренко сказала: "А почему бы тебе не петь стоя на настоящей траве? Давай постелем газон тебе под ноги". И я решила, что это отличная идея. Для меня земля имеет огромное значение. Летом я хожу босиком, где это только возможно. Земля дает столько энергии и сил, поэтому часть этой земли мы интегрировали в наш концерт.



В этот вечер вы пели дуэтом с Мартой Адамчук и Муаядом, победителем шоу "Співають всі!". Планируете ли вы записать ещё с кем-то дуэты?

Кстати, с Мартой мы впервые живьем исполнили нашу песню "Мамо" из моего альбома, так как всё никак не удавалось сделать это ранее. А для дуэта с Муаядом мы немного переформатировали песню "Літай", она обрела новое звучание и стала драйвовее.

Планируются и новые дуэты, с хорошо известными вам исполнителями, но пока имён назвать не могу, так как всё на стадии переговоров.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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