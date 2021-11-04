Певица ODARA рассказала о первом сольном концерте

Восемь лет назад Дарья Ковтун покорила сцену шоу Х-фактор. А после рождения двоих детей, изменив звучание и стиль, заявила о себе на шоу "Співають всі!", как певица ODARA.





В прошедшее воскресенье ODARA презентовала свой первый альбом в концертном зале Bel etage. В этот вечер её пришли поддержать звёзды, которые оценили её талант на вокальном шоу: Нина Матвиенко, Анастасия Приходько, Лида Ли, Мила Нитич, Олег Машуковский, Слава Дёмин, Макс Гордеев и Павел Шилько. А на сцене, вместе с ODARA блистали: певица Марта Адамчук, победитель шоу "Співають всі!" Муаяд Абдельрахим и конечно же её супруг, композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара, который ради своей любимой освоил профессию клипмейкера.





После концерта tochka.net поговорила с певицей и разузнала, откуда возникла концепция выступления ODARA, насколько сложно было организовать творческое мероприятие в ковидное время и чего стоит ждать слушателям в ближайшее время.





Как долго готовились к концерту?





От момента зарождения идеи и до самого концерта прошло несколько месяцев. По моим личным наблюдениям самая простая и приятная часть подготовки – это музыкальная. Я получала огромное удовольствие от выбора репертуара, репетиций с музыкантами и выбора аранжировок. Что касается организационных моментов, то там всё было не так гладко.





С какими трудностями столкнулись?





Первая и, пожалуй, главная трудность – это ковидная ситуация во всем мире. Мы до конца не понимали состоится ли то, что мы себе запланировали. Так что последние недели мы находились в "подвешенном" состоянии. Наш концерт был большим риском как для организаторов, так и для нас. Но нам всё же удалось провести концерт в последний день перед локдауном. Так сказать, впрыгнули в последний вагон.













Вы пели стоя на живой траве? Откуда пришла идея и удобно ли это?





Я часто выступаю босая, иногда подстилаю ковёр из овечьей шерсти. Но в этот раз наш режиссер и моя близкая подруга по совместительству Люся Пономаренко сказала: "А почему бы тебе не петь стоя на настоящей траве? Давай постелем газон тебе под ноги". И я решила, что это отличная идея. Для меня земля имеет огромное значение. Летом я хожу босиком, где это только возможно. Земля дает столько энергии и сил, поэтому часть этой земли мы интегрировали в наш концерт.













В этот вечер вы пели дуэтом с Мартой Адамчук и Муаядом, победителем шоу "Співають всі!". Планируете ли вы записать ещё с кем-то дуэты?





Кстати, с Мартой мы впервые живьем исполнили нашу песню "Мамо" из моего альбома, так как всё никак не удавалось сделать это ранее. А для дуэта с Муаядом мы немного переформатировали песню "Літай", она обрела новое звучание и стала драйвовее.





Планируются и новые дуэты, с хорошо известными вам исполнителями, но пока имён назвать не могу, так как всё на стадии переговоров.



