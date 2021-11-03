Анна Дзюба ушла из Artik & Asti

Певица приняла решение заняться сольной карьерой.





- Ни для кого не секрет, что в этом году группе Artik & Asti исполняется 10 лет. 10 лет с момента, как я нашел Аню и создал группу Artik & Asti, - написал Артём Умрихин. - За эти 10 лет Аня превратилась из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста! Сегодняшний день, наверняка, для многих станет грустным, а для некоторых наоборот радостным. Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально - Аня покидает группу Artik & Asti. С сегодняшнего дня наши пути расходятся, и каждый идет своей дорогой. Аня, наверняка, начнет свой сольный путь, а я продолжу делать, то что делаю всю жизнь - писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться. Хочу выразить благодарность Ане, вместе мы прошли долгий, невероятно интересный и важный путь! Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе. В каком?! Скоро расскажу!





InterMedia напоминает, что последним релизом в старом составе Artik & Asti станет сингл Family («Семья»), совместная работа с французским продюсером Дэвидом Геттой и американским рэпером A Boogie Wit Da Hoodie. Песня выйдет 5 ноября 2021 года.



