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Музыка
Новости музыки
3 ноября 21, 12:07
Анна Дзюба ушла из Artik & Asti
Artik & Asti
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Продюсер дуэта Artik & Asti Артём Умрихин (Artik) сообщил, что солистка Анна Дзюба (Asti) покидает проект.
Певица приняла решение заняться сольной карьерой. 

  - Ни для кого не секрет, что в этом году группе Artik & Asti исполняется 10 лет. 10 лет с момента, как я нашел Аню и создал группу Artik & Asti, - написал Артём Умрихин. - За эти 10 лет Аня превратилась из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста! Сегодняшний день, наверняка, для многих станет грустным, а для некоторых наоборот радостным. Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально - Аня покидает группу Artik & Asti. С сегодняшнего дня наши пути расходятся, и каждый идет своей дорогой. Аня, наверняка, начнет свой сольный путь, а я продолжу делать, то что делаю всю жизнь - писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться. Хочу выразить благодарность Ане, вместе мы прошли долгий, невероятно интересный и важный путь! Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе. В каком?! Скоро расскажу!

InterMedia напоминает, что последним релизом в старом составе Artik & Asti станет сингл Family («Семья»), совместная работа с  французским продюсером Дэвидом Геттой и американским рэпером A Boogie Wit Da Hoodie. Песня выйдет 5 ноября 2021 года.

Источник: https://www.intermedia.ru/
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