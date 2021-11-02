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Музыка
Новости музыки
2 ноября 21, 11:55
BrainStorm презентовали новый альбом «Год без календаря»
BrainStorm
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У группы BrainStorm отличные новости – вышел новый альбом «Год без календаря», который доступен на всех цифровых платформах. Это свежая, актуальная работа, в которую вложилась международная команда: музыканты, авторы и продюсеры из Латвии и Швеции.
В пандемию мы с вами пережили время, когда перестали отличаться дни недели, остановилась жизнь, стали не нужны календари и ежедневники. Наступила пустота – но именно в ней вдруг начали рождаться совершенно новые песни,
— говорит Ренарс Кауперс.

Некоторые песни с пластинки «Год без календаря» уже хорошо знакомы слушателям – это «Feels», со снятым на нее анимационным клипом в стиле манга, и летние и безудержные «Карусели», которые группа презентовала в этом июле на сцене фестиваля Atlas Weekend.

До классического стереорелиза альбом «Год без календаря» вышел в необычном видеоформате. На платформе Lookport BrainStorm презентовали мюзикл, где вживую сыграли все песни нового альбома. Работа над ним шла несколько месяцев в специальном павильоне, с движущимися экранами, декорациями, хореографией, гримом – BrainStorm приняли челлендж и сделали настоящее музыкальное театрализованное шоу.

Латвийская группа BrainStorm существует уже более 30 лет и остается в тренде, благодаря своей смелости, искренности и постоянным вызовам самим себе. В мае этого года группа выпустила свою первую книгу, роман-биографию «Ты не один», и теперь готова создавать новую историю.

Источник: https://newsyou.info/
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