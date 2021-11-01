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Музыка
Новости музыки
1 ноября 21, 11:10
Jay-Z занесен в Зал славы рок-н-ролла при жизни
Jay-Z
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Американский певец Jay-Z стал первым сольным рэп-исполнителем, занесенным в Зал славы рок-н-ролла при жизни.
Торжественная церемония, посвященная 51-летнему музыканту, состоялась в субботу вечером в Кливленде, штат Огайо.

«Спасибо, Зал славы рок-н-ролла, за эту невероятную честь. И вы знаете, когда мы росли, мы не думали, что сможем попасть в Зал славы рок-н-ролла. Нам говорили, что хип-хоп — это причуда, — начал свое выступление рэпер. – Как и панк-рок, он дал нам эту антикультуру, этот поджанр, и в нем были свои герои».

В своей речи Jay-Z поблагодарил свою маму, сестру, партнеров, а также покойного рэпера Notorious BIG.



Источник: https://likein.ua/
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