Jay-Z занесен в Зал славы рок-н-ролла при жизни

Торжественная церемония, посвященная 51-летнему музыканту, состоялась в субботу вечером в Кливленде, штат Огайо.





«Спасибо, Зал славы рок-н-ролла, за эту невероятную честь. И вы знаете, когда мы росли, мы не думали, что сможем попасть в Зал славы рок-н-ролла. Нам говорили, что хип-хоп — это причуда, — начал свое выступление рэпер. – Как и панк-рок, он дал нам эту антикультуру, этот поджанр, и в нем были свои герои».





В своей речи Jay-Z поблагодарил свою маму, сестру, партнеров, а также покойного рэпера Notorious BIG.











