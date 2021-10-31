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31 октября 21, 11:28
Limp Bizkit выпустили первый за 10 лет студийный альбом
Пластинка стала первым полноформатным релизом группы за последние 10 лет. Их предыдущий лонгплей «Gold Cobra» увидел свет в 2011 году.
Выход «Still Sucks» оказался сюрпризом для фанатов группы, музыканты объявили о релизе буквально за пару дней в своих социальных сетях. Летом Limp Bizkit представили новый сингл «Dad Vibes», но тогда о готовящемся полноценном релизе не объявлялось.
Долгое время считалось, что новая студийная работа Limp Bizkit будет называться «Stampede Of The Disco Elephants», однако, судя по всему, это название было либо изменено, либо группа полностью сменила концепцию готовящегося альбома.
Источник: https://www.intermedia.ru/