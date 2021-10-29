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Музыка
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29 октября 21, 12:35
Maruv выпустила сингл «Ne zabudu»
Maruv
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Цифровая премьера сингла Maruv «Ne zabudu» состоялась 29 октября 2021 года.
Свою новую песню на украинском языке певица посвятила своему дедушке. Мелодичные фрагменты в песне чередуются с жестким рэпом, а в финале они объединяются.

- Трек «Не забуду» я написала лет 6 назад, когда у меня умер дедушка, которого я очень любила, - рассказывает певица. - И вот на этих эмоциях у меня и родилась эта песня (она, кстати, на украинском языке). Но не стоит бояться, эта песня не очень грустная, потому что я считаю, что, когда человек умирает, его душа и его сознание переходит в другой мир и продолжает жить уже другой жизнью, совершенно новой, по-новому развиваться. Но тем не менее эти люди всегда с нами и могут к нам приходить, мы просто их не ощущаем физически, но мы можем видеть их во сне и ощущать их поддержку на более тонком уровне. И эта песня именно об этом.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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