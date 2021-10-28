Тина Кароль представила клип на песню своего нового альбома

Популярная украинская певица Тина Кароль представила клип на заглавную песню своего нового альбома Двойной рай. Ролик появился на YouTube-канале исполнительницы, а также в Instagram.





Клип Двойной рай выполнен в стиле романтического триллера с элементами киноэстетики "нулевых". Режиссером видеоработы выступила Алина Симоненко.





Кароль предстала в образе ярой блондинки с пистолетом, мишенью которой является ревность.





"Двойной рай" - это аллюзия к кинохиту двухтысячных "Ее звали Никита". Быть на равных с фантастическим вокалом Тины смог бы только первоклассный кинообраз", - отметила режиссер.





Стилистом Тины для новой работы стала Ольга Ревуцкая. Она создала для певицы образ total black. Таким образом Тина предстала в коротком черном платье от David Koma, роскошном платье в пол от SAINT LAURENT и винтажном черном наряде от GUCCI, который создал Том Форд в 1998 году.





Как известно, релиз альбома Кароль Двойной рай состоится завтра, 29 октября. Причем сразу на всех стриминговых площадках. Он станет третьей пластинкой за год и одиннадцатой в дискографии певицы.



