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Музыка
Новости музыки
28 октября 21, 15:10
Тина Кароль представила клип на песню своего нового альбома
Тина Кароль
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Исполнительница представила музыкальную композицию из нового альбома, презентация которого состоится 29 октября.
Популярная украинская певица Тина Кароль представила клип на заглавную песню своего нового альбома Двойной рай. Ролик появился на YouTube-канале исполнительницы, а также в Instagram.

Клип Двойной рай выполнен в стиле романтического триллера с элементами киноэстетики "нулевых". Режиссером видеоработы выступила Алина Симоненко.

Кароль предстала в образе ярой блондинки с пистолетом, мишенью которой является ревность.

"Двойной рай" - это аллюзия к кинохиту двухтысячных "Ее звали Никита". Быть на равных с фантастическим вокалом Тины смог бы только первоклассный кинообраз", - отметила режиссер.

Стилистом Тины для новой работы стала Ольга Ревуцкая. Она создала для певицы образ total black. Таким образом Тина предстала в коротком черном платье от David Koma, роскошном платье в пол от SAINT LAURENT и винтажном черном наряде от GUCCI, который создал Том Форд в 1998 году.

Как известно, релиз альбома Кароль Двойной рай состоится завтра, 29 октября. Причем сразу на всех стриминговых площадках. Он станет третьей пластинкой за год и одиннадцатой в дискографии певицы.


Источник: https://korrespondent.net/
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