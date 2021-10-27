Эд Ширан готов выпустить еще один новый альбом через год

По словам менеджера Ширана Стюарта Кэмпа, музыкант планирует отправиться в тур, который продлится три или четыре года. Параллельно с этим он запишет еще один студийный альбом.





- Это скорее вопрос того, как помешать ему выпустить новую пластинку через неделю после этой. Материал есть, и я могу обещать, что ждать ее не придется еще четыре года. Эд уже определился, каким будет следующий альбом. У него уже есть трек-лист для него, который будет доработан в течение следующих 12 месяцев, - рассказал Кэмп. – Эд пишет очень много песен и он хочет выпустить их, не желая, чтобы они просто лежали на его жестком диске.





Концертный тур Ширана должен начаться в апреле 2022 года.



