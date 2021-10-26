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Музыка
Новости музыки
26 октября 21, 13:16
Кэти Перри исполнила кавер хита Beatles All You Need Is Love
Кэти Перри
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Кэти Перри снялась в новой рождественской кампании GAP «All Together Now» и исполнила кавер хита Beatles «All You Need Is Love».
В ролике певица просыпается, идет в спортзал, приводит себя в порядок, едет на студию и там исполняет песню, аккомпанируя себе на гитаре.

- Переосмысление одной из самых узнаваемых и эмоциональных песен нашего времени с использованием такого культового бренда, как GAP, имеющей такое особое и важное послание, было мечтой, - заявила Перри и рассказала, что ее первой оплачиваемой работой в 16 лет была должность «укладчика одежды» в магазине GAP в Санта-Барбаре, Калифорния.

В клипе можно увидеть несколько нарядов из новой коллекции GAP как на Кэти, так и на других актерах. Кавер полностью выпущен отдельным синглом 25 октября 2021 года – в 37-й день рождения Перри. Один доллар с каждого скачивания песни на Spotify будет перечисляться в благотворительный фонд Baby2Baby.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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