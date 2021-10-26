Кэти Перри исполнила кавер хита Beatles All You Need Is Love

В ролике певица просыпается, идет в спортзал, приводит себя в порядок, едет на студию и там исполняет песню, аккомпанируя себе на гитаре.





- Переосмысление одной из самых узнаваемых и эмоциональных песен нашего времени с использованием такого культового бренда, как GAP, имеющей такое особое и важное послание, было мечтой, - заявила Перри и рассказала, что ее первой оплачиваемой работой в 16 лет была должность «укладчика одежды» в магазине GAP в Санта-Барбаре, Калифорния.





В клипе можно увидеть несколько нарядов из новой коллекции GAP как на Кэти, так и на других актерах. Кавер полностью выпущен отдельным синглом 25 октября 2021 года – в 37-й день рождения Перри. Один доллар с каждого скачивания песни на Spotify будет перечисляться в благотворительный фонд Baby2Baby.



