KOLA посвятила новый клип любимой бабушке

Посвящена она бабушке артистки, которая так и не успела увидеть свою внучку на большой сцене.





“Моя Ба всегда мечтала увидеть меня по телевизору, но так и не успела.. Хотя я знаю, что даже с неба она все видит и очень гордится мною! Эта песня разливается в моей душе и я очень хочу, чтобы люди, которые услышат ее, осознали главное: уделяйте больше времени своим близким людям, пока они еще живы. Ведь так важно говорить с кем-то, советоваться, ужинать, обниматься и выражать свою сильную любовь,” – рассказала KOLA.





Вместе с песней певица презентует видеоработу, в которой мысленно переносится уже в пустой дом, который пронизанный теплыми воспоминаниями про бабушку. Режиссером клипа выступил Антон Ковальский. “Когда закрываю глаза могу вернуться в тот дом, где проходило все мое детство, почувствовать этот запах, прикосновение бабушкиных рук и ее голос. Я все это помню, будто то было вчера. Именно в этом видео, мы с командой старались отобразить ту атмосферу дома, по которому я хожу много лет подряд, вспоминая, как все было когда-то…”



