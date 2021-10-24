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24 октября 21, 12:58
KOLA посвятила новый клип любимой бабушке
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Украинская певица KOLA, звезда которой зажглась после участия в шоу "Голос", представила новую видеоработу под названием "Ба".
Посвящена она бабушке артистки, которая так и не успела увидеть свою внучку на большой сцене.

“Моя Ба всегда мечтала увидеть меня по телевизору, но так и не успела.. Хотя я знаю, что даже с неба она все видит и очень гордится мною! Эта песня разливается в моей душе и я очень хочу, чтобы люди, которые услышат ее, осознали главное: уделяйте больше времени своим близким людям, пока они еще живы. Ведь так важно говорить с кем-то, советоваться, ужинать, обниматься и выражать свою сильную любовь,” – рассказала KOLA.

Вместе с песней певица презентует видеоработу, в которой мысленно переносится уже в пустой дом, который пронизанный теплыми воспоминаниями про бабушку. Режиссером клипа выступил Антон Ковальский. “Когда закрываю глаза могу вернуться в тот дом, где проходило все мое детство, почувствовать этот запах, прикосновение бабушкиных рук и ее голос. Я все это помню, будто то было вчера. Именно в этом видео, мы с командой старались отобразить ту атмосферу дома, по которому я хожу много лет подряд, вспоминая, как все было когда-то…”


Источник: https://vogue.ua/
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