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23 октября 21, 16:25
Автор хита "Гуси" Wellboy выпустил новый трек и клип
Песни Wellboy отличаются смешным текстом, который не навязчиво запоминается и легко рифмуется в голове. Премьерная работа также напоминает настроение "Гусей" и точно не успеет скоро надоесть.
"Я подбросил вишню в небо, но не попал в рот" — это о том, что люди часто фантазируют о своем будущем, но без приложенных усилий подброшенная вишня не попадет в рот. В момент, когда вишня подброшена и летит в воздухе, вам нужна удача или мастерство, чтобы она попала в соответствующую точку,
— прокомментировал автор песни Антон.
В публикации Вельбой поблагодарил своего продюсера Юрия Бардаша, саундпродюсера Евгения Триплова и команду, которая работала над видео.
Источник: https://glamurchik.tochka.net/