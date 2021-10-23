Автор хита "Гуси" Wellboy выпустил новый трек и клип

Песни Wellboy отличаются смешным текстом, который не навязчиво запоминается и легко рифмуется в голове. Премьерная работа также напоминает настроение "Гусей" и точно не успеет скоро надоесть.





"Я подбросил вишню в небо, но не попал в рот" — это о том, что люди часто фантазируют о своем будущем, но без приложенных усилий подброшенная вишня не попадет в рот. В момент, когда вишня подброшена и летит в воздухе, вам нужна удача или мастерство, чтобы она попала в соответствующую точку,

— прокомментировал автор песни Антон.





В публикации Вельбой поблагодарил своего продюсера Юрия Бардаша, саундпродюсера Евгения Триплова и команду, которая работала над видео.



