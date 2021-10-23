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Музыка
Новости музыки
23 октября 21, 16:25
Автор хита "Гуси" Wellboy выпустил новый трек и клип
Wellboy
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Летом 2021 года не осталось человека, который не зажигал под трек Антона Вельбоя "Гуси". Теперь молодой артист представил новый трек и клип под названием "Вишні", который уже успел вызвать ажиотаж в сети.
Песни Wellboy отличаются смешным текстом, который не навязчиво запоминается и легко рифмуется в голове. Премьерная работа также напоминает настроение "Гусей" и точно не успеет скоро надоесть.

"Я подбросил вишню в небо, но не попал в рот" — это о том, что люди часто фантазируют о своем будущем, но без приложенных усилий подброшенная вишня не попадет в рот. В момент, когда вишня подброшена и летит в воздухе, вам нужна удача или мастерство, чтобы она попала в соответствующую точку,
— прокомментировал автор песни Антон.

В публикации Вельбой поблагодарил своего продюсера Юрия Бардаша, саундпродюсера Евгения Триплова и команду, которая работала над видео.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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