Миша Романова выпустила новую песню о любви

Бывшая участница творческого коллектива «ВИА Гра» Миша Романова продолжает радовать поклонников своим творчеством. Сегодня, 22 октября, артистка представила новую песню и клип "Бармен".





«Возможно, самый автобиографичный трек в моей жизни» - так лаконично певица описывает свою новую работу «Бармен».





В mood видео Миша в одном пиджаке сбегает из токсичных отношений, чтобы начать новую жизнь, оставив прошлому красивую песню о любви и расставании.





«Все мои отношения с парнями заканчивались крахом. Я открывала им свою душу, а им нужно было лишь мое тело, — говорит Миша. — Ничего нового, тема, хорошо знакомая огромному числу девушек в нашей стране».





По словам самой певицы, секрет ее жизни после неудачных отношений прост: «вытерла слёзы и окунулась с головой в работу».





Песня «Бармен» написана известным автором Дмитрием Лореном, с которым певица готовит еще одну премьеру в скором будущем.



