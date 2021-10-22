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Музыка
Новости музыки
22 октября 21, 14:46
Миша Романова выпустила новую песню о любви
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В новом клипе Миша Романова сбегает из токсичных отношений.
Бывшая участница творческого коллектива «ВИА Гра» Миша Романова продолжает радовать поклонников своим творчеством. Сегодня, 22 октября, артистка представила новую песню и клип "Бармен".

«Возможно, самый автобиографичный трек в моей жизни» - так лаконично певица описывает свою новую работу «Бармен».

В mood видео Миша в одном пиджаке сбегает из токсичных отношений, чтобы начать новую жизнь, оставив прошлому красивую песню о любви и расставании.

«Все мои отношения с парнями заканчивались крахом. Я открывала им свою душу, а им нужно было лишь мое тело, — говорит Миша. — Ничего нового, тема, хорошо знакомая огромному числу девушек в нашей стране».

По словам самой певицы, секрет ее жизни после неудачных отношений прост: «вытерла слёзы и окунулась с головой в работу».

Песня «Бармен» написана известным автором Дмитрием Лореном, с которым певица готовит еще одну премьеру в скором будущем.


Источник: https://stars.clutch.net.ua/
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