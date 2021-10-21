Лана Дель Рей визуализировала песню «Blue Banisters»

В новом видео певица визуализирует строчки композиции. Так, в начале ролика Дель Рей сидит на тракторе в сельской местности, а в первом куплете звучит: «На стене висит моя фотография на John Deere».





Аналогичным образом певица разыгрывает и другие строчки песни: красит перила, печет именинный торт, проводит время со своими сестрами во время бури.





InterMedia напоминает, что альбом «Blue Banisters» увидит свет 22 октября.



