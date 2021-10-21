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21 октября 21, 11:42
Лана Дель Рей визуализировала песню «Blue Banisters»
В новом видео певица визуализирует строчки композиции. Так, в начале ролика Дель Рей сидит на тракторе в сельской местности, а в первом куплете звучит: «На стене висит моя фотография на John Deere».
Аналогичным образом певица разыгрывает и другие строчки песни: красит перила, печет именинный торт, проводит время со своими сестрами во время бури.
InterMedia напоминает, что альбом «Blue Banisters» увидит свет 22 октября.
Источник: https://www.intermedia.ru/