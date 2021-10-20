Duran Duran с Элтоном Джоном и Мадонной в новом клипе

Клип для легенд поп-музыки сняла Элисон Джексон. В нем мы видим современных Duran Duran, которые встречаются со своим более молодым воплощением, а также с Элтоном Джоном, Мадонной, Брэдом Питтом, Дэниэлом Крейгом и другими. Видеj было снято за три дня в историческом замке Бельвуар XI века в Лестершире.





InterMedia напоминает, что «Anniversary» стал третьим синглом с альбома, который выйдет 22 октября, и был представлен фанатам в конце августа 2021 года. Трек сопровождался «визуализацией».



