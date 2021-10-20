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20 октября 21, 12:27
Duran Duran с Элтоном Джоном и Мадонной в новом клипе
Клип для легенд поп-музыки сняла Элисон Джексон. В нем мы видим современных Duran Duran, которые встречаются со своим более молодым воплощением, а также с Элтоном Джоном, Мадонной, Брэдом Питтом, Дэниэлом Крейгом и другими. Видеj было снято за три дня в историческом замке Бельвуар XI века в Лестершире.
InterMedia напоминает, что «Anniversary» стал третьим синглом с альбома, который выйдет 22 октября, и был представлен фанатам в конце августа 2021 года. Трек сопровождался «визуализацией».
Источник: https://www.intermedia.ru/