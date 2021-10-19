Uliana Royce представила горячий трек Drama Queen

Уже год они работают над новым альбомом, звучание и глубина которого — это абсолютно новая грань, как для творчества Ульяны, так и для Украины в целом. Качественная электронная поп музыка, сложные вокальные партии и смысловые игры в текстах — вот о чём этот альбом.





Песня Drama Queen не войдёт в альбом, но сил сдерживать в себе всю эту безумную энергию больше нет и мы решили приоткрыть завесу и немного познакомить вас с новой музыкой и с абсолютно новой Uliana Royce. Сама Drama Queen — это, конечно, песня о любви. Но о любви театральной, сверх чувственной, иногда игривой, аж до переигрывания. Нет смысла о ней говорить, но есть смысл слушать,

— комментирует новую работу певица и блогер нового поколения.





Отметим, что первый сольный концерт Uliana Royce "Мои Правила" состоится уже 22 октября в Киеве, в клубе Atlas. Для полного погружения в атмосферу концерта будут использованы световые эффекты, иллюминация и другие необыкновенные спецэффекты, а балет и диджей помогут зрителям почувствовать себя частью "Правил Uliana Royce". Кроме того, на концерте будут представлены как узнаваемые треки, так и абсолютно новые песни, которые войдут в предстоящий альбом, стиль и звучание которого — это новый этап в жизни артистки и в том числе новый сингл Drama Queen.



