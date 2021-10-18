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18 октября 21, 17:26
MONATIK назвал причину разрыва с Lida Lee и Нино
MONATIK
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Контракт был подписан на 10 лет.
Украинский мультиартист и креатор Дмитрий Монатик летом разорвал контракт со своим экс-подопечными, певицами Lida Lee и Нино.

Контракт подписывался на 10 лет. «Світському життю» MONATIK назвал причину такого решения. Как признается артист, он «не хотел забирать у девушек их личный путь».

"Контракт — это такая формальность, которой ты себя подстраховываешь. В этом контракте говорилось, что я со своей стороны могу когда-либо его разорвать без отступных. Я понял, что я у них забираю их личный путь. Я им оставил все песни, костюмы, клипы — все осталось у них ", — рассказал артист.

Исполнитель говорит, что они разошлись на позитивной ноте и остались друзьями. Монатик и в дальнейшем поддерживает певиц.

К слову, Дмитрий поделился, что пока не хочет снова браться за продюсирование. Он придумал другой оригинальный способ, как поддержать молодых артистов.

«Вот сейчас есть одна артистка, я думаю о дуэте с ней. Возможно, это ей увеличит аудиторию. А именно продюсировать пока не хочу», — говорит Дмитрий.

Источник: https://newsyou.info/
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