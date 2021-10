Келли Кларксон выпустила рождественский альбом

В пластинку вошли 15 треков – каверы популярных новогодних песен, например, «Rockin' Around the Christmas Tree» и «Last Christmas», и оригинальные новинки, в том числе, дуэт «Santa, Can't You Hear Me» с коллегой Келли по работе наставником в текущем сезоне американской версии шоу «Голос» Арианой Гранде.





- Когда наступает Рождество, оно показывает, насколько разными могут быть праздники для всех нас на разных этапах нашей жизни, и я надеюсь, что каждый сможет найти здесь что-то для себя и о себе, - говорит Кларксон.