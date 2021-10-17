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17 октября 21, 11:50
Келли Кларксон выпустила рождественский альбом
Келли Кларксон
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Келли Кларксон выпустила 15 октября 2021 года свой рождественский альбом «Christmas Isn't Canceled (Just You)».
В пластинку вошли 15 треков – каверы популярных новогодних песен, например, «Rockin' Around the Christmas Tree» и «Last Christmas», и оригинальные новинки, в том числе, дуэт «Santa, Can't You Hear Me» с коллегой Келли по работе наставником в текущем сезоне американской версии шоу «Голос» Арианой Гранде.

- Когда наступает Рождество, оно показывает, насколько разными могут быть праздники для всех нас на разных этапах нашей жизни, и я надеюсь, что каждый сможет найти здесь что-то для себя и о себе, - говорит Кларксон.



Источник: https://www.intermedia.ru/
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