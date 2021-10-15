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Музыка
Новости музыки
15 октября 21, 13:58
Впервые за 6 лет: Адель выпустила трек и клип
Адель
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Британская певица Адель нарушила 6-летней творческое молчание и представила клип на трек Easy On Me. Менее чем за полдня премьерную видеоработу посмотрели более 17 миллионов раз!
Долгожданная песня появилась на официальном Youtube-канале артистки. Более 1,4 миллиона пользователей лайкнули публикацию. В видео артистка исполняет медленную балладу под аккомпанемент фортепиано. Первая половина ролика появляется черно-белой, однако вскоре он приобретает цвет. В нем Адель сменила несколько образом и предстала уже похудевшей.

Песня Easy On Me была создана в американским продюсером Грегом Керстином. Режиссером картины выступил уже ранее известный поклонникам певицы Ксавье Долан. Вместе с ним звезда создавала клип на хит Hello!

Премьерная работа вошла в новый альбом Адель "30", который увидит мир уже 19 ноября. Новый сборник получил свое название в честь возраста, в котором певица создавала его.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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