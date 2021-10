Впервые за 6 лет: Адель выпустила трек и клип

Долгожданная песня появилась на официальном Youtube-канале артистки. Более 1,4 миллиона пользователей лайкнули публикацию. В видео артистка исполняет медленную балладу под аккомпанемент фортепиано. Первая половина ролика появляется черно-белой, однако вскоре он приобретает цвет. В нем Адель сменила несколько образом и предстала уже похудевшей.





Песня Easy On Me была создана в американским продюсером Грегом Керстином. Режиссером картины выступил уже ранее известный поклонникам певицы Ксавье Долан. Вместе с ним звезда создавала клип на хит Hello!





Премьерная работа вошла в новый альбом Адель "30", который увидит мир уже 19 ноября. Новый сборник получил свое название в честь возраста, в котором певица создавала его.