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Музыка
Новости музыки
13 октября 21, 11:58
Джеймс Блейк представил пятый студийный альбом
Джеймс Блейк
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Джеймс Блейк выпустил альбом о разрушающейся дружбе.
Джеймс Блейк представил пятый студийный альбом «Friends That Break Your Heart». В этой работе музыкант размышляет о тех изменениях, которые произошли с миром за последние два года и как это повлияло на внутренний мир человека. Пластинка рассказывает о разрушающейся дружбе и поиске новых смыслов в жизни.

- Да, тут есть песни о любви, но те, что говорят о разбитом сердце, а не о романтических отношениях. В некотором роде для меня это нетипично, и это отличает данный альбом от его предшественников, - говорит Блейк.

Музыкант отметил, что в ходе работы над пластинкой пересмотрел свой подход и теперь он не гонится за громкими именами, а приглашает только близких друзей, которым может довериться. И если на его предыдущем лонгплее гостили Тревис Скотт, Андре 3000, Розалия, то на «Friends That Break Your Heart» можно услышать певиц SZA и Монику Мартин, а также рэперов JID и Swavay.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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