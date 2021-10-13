Джеймс Блейк представил пятый студийный альбом «Friends That Break Your Heart». В этой работе музыкант размышляет о тех изменениях, которые произошли с миром за последние два года и как это повлияло на внутренний мир человека. Пластинка рассказывает о разрушающейся дружбе и поиске новых смыслов в жизни.





- Да, тут есть песни о любви, но те, что говорят о разбитом сердце, а не о романтических отношениях. В некотором роде для меня это нетипично, и это отличает данный альбом от его предшественников, - говорит Блейк.





Музыкант отметил, что в ходе работы над пластинкой пересмотрел свой подход и теперь он не гонится за громкими именами, а приглашает только близких друзей, которым может довериться. И если на его предыдущем лонгплее гостили Тревис Скотт, Андре 3000, Розалия, то на «Friends That Break Your Heart» можно услышать певиц SZA и Монику Мартин, а также рэперов JID и Swavay.



