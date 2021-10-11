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Музыка
Новости музыки
11 октября 21, 10:27
SONYA KAY попала в плейлист Apple music
SONYA KAY
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В новой пластинке четыре песни SONYA KAY.
Племянница Софии Ротару, украинская певица SONYA KAY, которая недавно заявила о возвращении на сцену, выпустила мини-альбом. Кроме того, артистка попала в глобальный плейлист Apple music, украсив обложку топовой музыкальной плтатформы.

Альбом включает четыре песни: "Драйв", "Крошку", "Убери" и "Чувствуй". Над пластинкой артистка работала с командой почти полгода. Именно он является началом нового витка SONYA KAY.

Мы очень тщательно работали над каждым треком, и я точно знаю, что они затронут слушателя и каждый сможет найти что-то для себя в этом мини-альбоме. Мой альбом — это настоящий драйв эмоций,
— говорит певица

Артистка довольна своей новой пластинкой, в которой она экспериментировали над стилем.

Я человек очень самокритичный, но хочу сказать, что я очень довольна тем, как все получилось. Люблю экспериментировать над стилем и думаю, что это хорошо, так как артист должен всегда делать что-то новое, чтобы на него было и интересно смотреть, и слушать,
— добавила SONYA KAY

В день релиза артистку поддержали не только поклонники, но и радиостанции и звездные коллеги.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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