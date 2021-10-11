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Музыка
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10 октября 21, 13:33
LP выпустила сингл и клип вместо альбома
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Певица Лаури Перголицци, известная как LP, выпустила 8 октября 2021 года свой новый сингл и клип «Angels».
В ролике, снятом режиссером Стивеном Норсви Шофилдом, певица в компании красивых юношей и девушек стреляет из лука, а также компанию развлекается фехтованием, большим теннисом и плаваньем.

Песня, как и несколько предыдущих, выпущенных в этом и прошлом году, войдет в шестой альбом LP «Churches». Релиз должен был состояться в октябре, но певица приняла решение перенести его на 3 декабря.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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