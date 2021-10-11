LP выпустила сингл и клип вместо альбома

В ролике, снятом режиссером Стивеном Норсви Шофилдом, певица в компании красивых юношей и девушек стреляет из лука, а также компанию развлекается фехтованием, большим теннисом и плаваньем.





Песня, как и несколько предыдущих, выпущенных в этом и прошлом году, войдет в шестой альбом LP «Churches». Релиз должен был состояться в октябре, но певица приняла решение перенести его на 3 декабря.



