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Музыка
Новости музыки
8 октября 21, 10:19
Tears for Fears выпустят первый альбом за 17 лет
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Группа Tears For Fears анонсировала свой первый за 17 лет альбом «The Tipping Point».
Как сообщили участники дуэта Роланд Орзабал и Курт Смит 6 октября, релиз их шестой студийной пластинки состоится 25 февраля 2022 года на Concord Records. В день анонса была представлена заглавная песня и клип на нее, а также обложка и трек-лист альбома, в который войдут 10 треков (а делюкс-издание будет включать еще три бонуса). В их числе и композиция «Stay», которая выходила в 2017 году на сборнике лучших хитов Tears For Fears «Rule The World». Свою последнюю на данный момент студийную пластинку «Everybody Loves A Happy Ending» они выпустили в 2004-м.

- Внезапно, впервые за долгое время, мы почувствовали, что у нас в углу есть кто-то, кто понимает, что мы пытаемся сделать, - сказал Орзабал. - Мы чувствовали, что кто-то на нашей стороне. И мы решили - мы должны это сделать.

- Когда вы знаете друг друга столько же, сколько и мы, и столько же работали вместе, тогда возникает связь, которая становится семейной, - говорит Смит. - Это отличается от дружбы. И это отличается от брака. Буквально как будто это твой брат. Это такая связь, которую невозможно разорвать. Иногда он может развалиться. Вы расходитесь на какое-то время, что, на мой взгляд, тоже полезно для здоровья. Но в конце концов, кажется, мы всегда снова находим друг друга.

В работе над новым музыкальным материалом Tears for Fears принял участие их давний соавтор Чарлтон Петтус, а также продюсеры и сонграйтеры Саша Скарбек и Флориан Ройттер.

Трек-лист альбома «The Tipping Point»:

«No Small Thing»
«The Tipping Point»
«Long, Long, Long Time»
«Break The Man»
«My Demons»
«Rivers Of Mercy»
«Please Be Happy»
«Master Plan»
«End Of Night»
«Stay»
Бонус-треки:
«Let It All Evolve»
«Secret Location»
«The Shame»


Источник: https://www.intermedia.ru/
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