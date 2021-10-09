Tears for Fears выпустят первый альбом за 17 лет

Как сообщили участники дуэта Роланд Орзабал и Курт Смит 6 октября, релиз их шестой студийной пластинки состоится 25 февраля 2022 года на Concord Records. В день анонса была представлена заглавная песня и клип на нее, а также обложка и трек-лист альбома, в который войдут 10 треков (а делюкс-издание будет включать еще три бонуса). В их числе и композиция «Stay», которая выходила в 2017 году на сборнике лучших хитов Tears For Fears «Rule The World». Свою последнюю на данный момент студийную пластинку «Everybody Loves A Happy Ending» они выпустили в 2004-м.





- Внезапно, впервые за долгое время, мы почувствовали, что у нас в углу есть кто-то, кто понимает, что мы пытаемся сделать, - сказал Орзабал. - Мы чувствовали, что кто-то на нашей стороне. И мы решили - мы должны это сделать.





- Когда вы знаете друг друга столько же, сколько и мы, и столько же работали вместе, тогда возникает связь, которая становится семейной, - говорит Смит. - Это отличается от дружбы. И это отличается от брака. Буквально как будто это твой брат. Это такая связь, которую невозможно разорвать. Иногда он может развалиться. Вы расходитесь на какое-то время, что, на мой взгляд, тоже полезно для здоровья. Но в конце концов, кажется, мы всегда снова находим друг друга.





В работе над новым музыкальным материалом Tears for Fears принял участие их давний соавтор Чарлтон Петтус, а также продюсеры и сонграйтеры Саша Скарбек и Флориан Ройттер.





Трек-лист альбома «The Tipping Point»:





«No Small Thing»

«The Tipping Point»

«Long, Long, Long Time»

«Break The Man»

«My Demons»

«Rivers Of Mercy»

«Please Be Happy»

«Master Plan»

«End Of Night»

«Stay»

Бонус-треки:

«Let It All Evolve»

«Secret Location»

«The Shame»



