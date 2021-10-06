Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.62
USD
26.40
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
5 октября 21, 14:39
LOBODA представила лирический сингл Americano
LOBODA
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Осенняя премьера певицы порвала сеть.
Осень. Время легкой меланхолии, лирических настроений и новой музыки, благодаря которой можно прожить всю палитру переживаний и воспоминаний о любви. Той любви, которая приходит однажды и обжигает сердце, навсегда оставляя в нем свой след.

Я люблю осень, люблю ее одиночество и красоту. И мой плейлист в это время года всегда наполнен лирическими треками. Потому что в этот период мы все немного грустим об ушедшем лете, о предстоящей зиме. А чувства в это время всегда острее. Именно об этом мой новый сингл Americano, услышав который, я поменяла все свои планы и мгновенно решила выпускать именно его. С первого дубля записала вокал, а аранжировка родилась в один день, будто все мы ждали, именно эту песню,
— комментирует LOBODA выход новой музыкальной работы.

И пусть "этой осенью особенно холодно", внутри могут быть сомнения и переживания, но у нас есть музыка, а значит все лучшее еще впереди.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Лобода подтвердила концерт в Украине
Lizzo и Карди Би выпустили новый сингл (ВИДЕО)
Фоторепортаж с концерта LOBODA в Одессе
Эд Ширан представил новый сингл (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей