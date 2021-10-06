LOBODA представила лирический сингл Americano

Осень. Время легкой меланхолии, лирических настроений и новой музыки, благодаря которой можно прожить всю палитру переживаний и воспоминаний о любви. Той любви, которая приходит однажды и обжигает сердце, навсегда оставляя в нем свой след.





Я люблю осень, люблю ее одиночество и красоту. И мой плейлист в это время года всегда наполнен лирическими треками. Потому что в этот период мы все немного грустим об ушедшем лете, о предстоящей зиме. А чувства в это время всегда острее. Именно об этом мой новый сингл Americano, услышав который, я поменяла все свои планы и мгновенно решила выпускать именно его. С первого дубля записала вокал, а аранжировка родилась в один день, будто все мы ждали, именно эту песню,

— комментирует LOBODA выход новой музыкальной работы.





И пусть "этой осенью особенно холодно", внутри могут быть сомнения и переживания, но у нас есть музыка, а значит все лучшее еще впереди.



