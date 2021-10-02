Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.87
USD
26.61
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
2 октября 21, 10:36
Звезды хип-хопа выступят на Супербоуле 2022
Доктор Дре
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Объявлены имена музыкантов, который будут выступать в перерыве Супербоула в 2022 году.
Ими стали Доктор Дре, Кендрик Ламар, Эминем, Мэри Джей Блайдж и Снуп Догг. 

Финальный матч Национальной футбольной лиги США состоится на стадионе SoFi в Инглвуде, штат Калифорния, 13 февраля и будет транслироваться в эфире NBC. Продюсерами концерта выступают DPS, Roc Nation и Джесси Коллинз.

Это будет первое шоу на Супербоуле с таким количеством хэдлайнеров с 2004 года, когда на сцену поднялись Джессика Симпсон, Джанет Джексон, Джастин Тимберлейк, Кид Рок, Пафф Дэдди и Нелли. В последующие годы организаторы ограничивались одним-двумя гостями. Так, в 2020-м это были Шакира и Дженнифер Лопес, а в 2021-м – Weeknd.

- Возможность выступить на шоу в Супербоуле и сделать это на моем заднем дворе, будет одним из самых больших событий в моей карьере, - заявил Доктор Дре.

Источник: https://www.intermedia.ru/
Ещё по теме:
Atlas Weekend 2020: Dimitri Vegas & Like Mike
Боб Дилан возглавил чарт Billboard (ВИДЕО)
У группы "Тартак" появился новый вокалист (ВИДЕО)
Pixies впервые выступят в Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей