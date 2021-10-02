Звезды хип-хопа выступят на Супербоуле 2022

Ими стали Доктор Дре, Кендрик Ламар, Эминем, Мэри Джей Блайдж и Снуп Догг.





Финальный матч Национальной футбольной лиги США состоится на стадионе SoFi в Инглвуде, штат Калифорния, 13 февраля и будет транслироваться в эфире NBC. Продюсерами концерта выступают DPS, Roc Nation и Джесси Коллинз.





Это будет первое шоу на Супербоуле с таким количеством хэдлайнеров с 2004 года, когда на сцену поднялись Джессика Симпсон, Джанет Джексон, Джастин Тимберлейк, Кид Рок, Пафф Дэдди и Нелли. В последующие годы организаторы ограничивались одним-двумя гостями. Так, в 2020-м это были Шакира и Дженнифер Лопес, а в 2021-м – Weeknd.





- Возможность выступить на шоу в Супербоуле и сделать это на моем заднем дворе, будет одним из самых больших событий в моей карьере, - заявил Доктор Дре.



