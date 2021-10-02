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2 октября 21, 10:36
Звезды хип-хопа выступят на Супербоуле 2022
Ими стали Доктор Дре, Кендрик Ламар, Эминем, Мэри Джей Блайдж и Снуп Догг.
Финальный матч Национальной футбольной лиги США состоится на стадионе SoFi в Инглвуде, штат Калифорния, 13 февраля и будет транслироваться в эфире NBC. Продюсерами концерта выступают DPS, Roc Nation и Джесси Коллинз.
Это будет первое шоу на Супербоуле с таким количеством хэдлайнеров с 2004 года, когда на сцену поднялись Джессика Симпсон, Джанет Джексон, Джастин Тимберлейк, Кид Рок, Пафф Дэдди и Нелли. В последующие годы организаторы ограничивались одним-двумя гостями. Так, в 2020-м это были Шакира и Дженнифер Лопес, а в 2021-м – Weeknd.
- Возможность выступить на шоу в Супербоуле и сделать это на моем заднем дворе, будет одним из самых больших событий в моей карьере, - заявил Доктор Дре.
Источник: https://www.intermedia.ru/