ONUKA выпустила клип на песню GUMA

Бэнд представил музыкальный клип на песню GUMA, вошедшей в их новый альбом KOLIR.





Ролик, посвященный безразличию общества по отношению к людям с ограниченными возможностями, показывает историю про систему и борьбу с ней.





«Не вижу, не слышу, не говорю», — три действия в композиции, описывающие реалии мира, в котором мы живем, – мира, наполненного безразличием, апатией и невнимательностью. Особенно к людям, у которых есть ограничения слуха или зрения.



