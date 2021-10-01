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Музыка
Новости музыки
1 октября 21, 11:11
ONUKA выпустила клип на песню GUMA
ONUKA
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Творчество украинской электро-фолк группы ONUKA невозможно представить без какого-либо социального мессенджа.
Бэнд представил музыкальный клип на песню GUMA, вошедшей в их новый альбом KOLIR. 

Ролик, посвященный безразличию общества по отношению к людям с ограниченными возможностями, показывает историю про систему и борьбу с ней.

«Не вижу, не слышу, не говорю», — три действия в композиции, описывающие реалии мира, в котором мы живем, – мира, наполненного безразличием, апатией и невнимательностью. Особенно к людям, у которых есть ограничения слуха или зрения.


Источник: https://likein.ua/
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