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Музыка
Новости музыки
30 сентября 21, 11:01
Неизданный альбом Дэвида Боуи выйдет спустя 20 лет
Toy
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Альбом Дэвида Боуи, который музыкант записал в 2001 году, но не выпустил, наконец выйдет в свет.
Альбом получил название Toy и выйдет 26 ноября, за день до 75-летия музыканта. 

Об этом сообщает «Би-би-си» такой информацией поделился продюсер Боуи Марк Плати. Альбом выпустят в рамках переиздания музыкального наследия Боуи, который умер в 2016 году. Один из треков альбома, Youʼve Got A Habit Of Leaving, уже доступен для прослушивания. Альбом выйдет в бокс-сете из трёх компакт-дисков 7 января. До этого он станет частью David Bowie 5: Brilliant Adventure, большого бокс-сета, который выйдет в ноябре. На обложке пластинки изображено взрослое лицо Боуи, наложенное на лицо ребенка. 

Альбом Toy содержит оригинальные треки, а также переработанные версии ранних композиций Боуи, написанных в 1964-1971 годах, — пишет The Guardian. В 2011 году треки из Toy попали в интернет.

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, вскоре после своего 69-летия. Он оставил после себя обширную работу, которую Warner Music в настоящее время переиздаёт в рамках лицензионного соглашения, охватывающего всю карьеру.

Источник: https://informator.ua/

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