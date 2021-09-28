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Музыка
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28 сентября 21, 11:26
Победители «Евровидение-2021» выступят в Киеве
Måneskin
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Концерт группы Måneskin запланирован на март 2022 года.
Итальянская группа Måneskin, которая в этом году победила на конкурсе «Евровидение», объявила даты европейского тура, в рамках которого посетит и Украину. Так, концерт в Киеве запланирован на 7 марта 2022 года.

Он состоится в киевском клубе StereoPlaza, начало в 20:00.

Европейский тур Måneskin стартует 6 февраля концертом в Лондоне, а завершится 14 марта в Риге. Всего группа даст 16 концертов в разных городах Европы.

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Источник: https://zn.ua/
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