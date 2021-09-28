Победители «Евровидение-2021» выступят в Киеве

Итальянская группа Måneskin, которая в этом году победила на конкурсе «Евровидение», объявила даты европейского тура, в рамках которого посетит и Украину. Так, концерт в Киеве запланирован на 7 марта 2022 года.





Он состоится в киевском клубе StereoPlaza, начало в 20:00.





Европейский тур Måneskin стартует 6 февраля концертом в Лондоне, а завершится 14 марта в Риге. Всего группа даст 16 концертов в разных городах Европы.





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