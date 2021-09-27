Идрис Эльба записывает альбом с группой Lime Cordiale

Британский актер Идрис Эльба известен не только как исполнитель супергеройских ролей в "Отряде самоубийц" и "Торе", но и как музыкант. Артист неоднократно создавал совместные видео с разными музыкантами, а также выступал музыкальным продюсером некоторых проектов.





Как сообщает NME, в этот раз Идрис Эльба совместно с автралийской поп-рок-группой Lime Cordiale собираются выпустить мини-альбом Cordi Elba, выход которого запланирован на 14 января.





На первый сингл из пластинки Apple Crumble уже появился клип, созданный в виде коллажа.





Идрис Эльба объединился с Lime Cordiale в начале этого года, после того как во время одного из концертов группы в Сиднее выскочил на сцену и зачитал рэп-стишок. И уже в марте участник группы Оли Леймбах намекнул на совместный проект во время интервью.





Музыку и тексты Идрис Эльба и музыканты создавали вместе.



