SLAVIA выпустила песню о 20-летнем браке с DZIDZIO

Украинская певица SLAVIA выпустила новый сингл "Любов любов", в котором откровенно рассказала свою историю о 20 годах отношений с бывшим супругом DZIDZIO.





В прошлом Славия была солисткой группы "Михаил Хома и друзья" и женой известного артиста DZIDZIO. Когда звездная пара развелась после 20 лет отношений и об этом стало известно СМИ, тема вызвала большой общественный резонанс. Но вместо того, чтобы спекулировать на разводе и имени экс-супруга, Славия начала воплощать давнюю мечту о собственной сольной карьере. Своей концепцией она выбрала "новую искренность" в рамках трендовой поп-музыки и начала говорить к публике своими песнями, рассказывать в треках о собственном опыте. Первый же сингл артистки SLAVIA "Я тебе не мамка" попал в горячую ротацию радиостанций и ведущие плейлисты цифровых музыкальных платформ, таких как YouTube Music и Apple Music. Следующие песни певицы — "Хочу крутого мена", "50 оттенков" — также получили огласку благодаря умелому балансу между искренностью и провокацией.





Песня "Любов любов" углубляет генеральную линию творчества SLAVIA. Певица продолжает исследовать собственные чувства после развода, но одновременно с этим понимает, что на нее сегодня смотрит много женщин, которых также очень волнует тема супружеских отношений и девушки, которые переживают похожие истории и чувства. Поэтому новый трек SLAVIA полон любви и уважения к собственному прошлому. Однако артистка считает, что женщинам стоит, в первую очередь, самостоятельно творить собственную жизнь, выходить из-за широких плеч своих избранников, не быть чьей-то тенью, мамкой, а реализовывать собственный потенциал. Это и есть конечный вдохновляющий месседж песни "Любов любов": принятие того, что произошло, принятия себя и открытость к новому будущему ("підемо за покликом серця, зустрінемо нових людей").





Песня "Любов любов" имеет для меня особое значение. Я написала ее за один вечер, на одном дыхании. Она о моих чувствах, о том, что я чувствую в данный период, о моем отношении к любви в паре и к жизни в целом. Это история отношений продолжительностью 20 лет. Словами песни "Любов любов" я хочу поблагодарить мужчину, которого мне дал Создатель на определенный период жизни. Я убеждена, что это лучший человек, который мог быть со мной в то время, и я благодарна за путь, который мы прошли вместе. Спасибо тем, кто был со мной, и тем, кто сейчас рядом, верит в меня, и вдохновляет на новые песни,

- прокомментировала SLAVIA



