Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.29
USD
26.72
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
25 сентября 21, 10:13
Coldplay и BTS выпустили совместный сингл
песня
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Coldplay и BTS выпустили песню «My Universe» 24 сентября 2021 года.
Новый совместный сингл был написан обеими группами вместе со шведским продюсером Максом Мартином и поется на английском и корейском языках. Эта песня также станет вторым синглом в грядущем студийном альбоме Coldplay «Music Of The Spheres» вслед за выпущенной в мае песней «Higher Power».

Группы также объявили о планах выпустить документальный фильм о сингле «My Universe» под названием «Inside My Universe», который должен выйти 26 сентября. Кроме того, на следующий день выйдет сингл «Supernova7 mix» и его акустическая версия, а в будущем планируется выпустить видео на эту песню.


Источник: https://www.intermedia.ru/
Ещё по теме:
Группа BTS выпустила новый клип на песню «Film Out»
Coldplay представили клип на свой последний сингл
Группа Coldplay представила 10-минутную песню Coloratura
Guns N’ Roses выпустили новый за долгое время сингл
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей