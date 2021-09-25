Coldplay и BTS выпустили совместный сингл

Новый совместный сингл был написан обеими группами вместе со шведским продюсером Максом Мартином и поется на английском и корейском языках. Эта песня также станет вторым синглом в грядущем студийном альбоме Coldplay «Music Of The Spheres» вслед за выпущенной в мае песней «Higher Power».





Группы также объявили о планах выпустить документальный фильм о сингле «My Universe» под названием «Inside My Universe», который должен выйти 26 сентября. Кроме того, на следующий день выйдет сингл «Supernova7 mix» и его акустическая версия, а в будущем планируется выпустить видео на эту песню.



