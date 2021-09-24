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Музыка
Новости музыки
24 сентября 21, 12:06
Слава Каминская впервые запела на украинском языке
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Певица представила новую сольную работу под названием "Подзвони".
Недавно мы рассказали, что Слава Каминская отдыхает в Португалии с друзьями, а теперь она порадовала аудиторией премьерой нового трека. Певица представила сольную работу на украинском языке и удивила публику.

Незадолго до официального релиза артистка разместила в Сети анонс с черно-белым видео, на котором позировала в строгом классическом костюме и с ярким макияжем.

Теперь же она дополнила свою публикацию новыми кадрами, вероятно, с предстоящего клипа и призналась, что едва дождалась дня премьеры песни.

Я заслушала эту песню до дыр… Ни одну премьеру не ждала так сильно и волнительно. Моя первая песня на украинском языке…
— призналась Слава в сети.

В Сети Каминская оставила отдельную благодарность саундпродюсеру трека Михаилу Кошевому. Она отметила, что специалисту удалось подарить треку особенное звучание.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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