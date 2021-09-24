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24 сентября 21, 12:06
Слава Каминская впервые запела на украинском языке
Недавно мы рассказали, что Слава Каминская отдыхает в Португалии с друзьями, а теперь она порадовала аудиторией премьерой нового трека. Певица представила сольную работу на украинском языке и удивила публику.
Незадолго до официального релиза артистка разместила в Сети анонс с черно-белым видео, на котором позировала в строгом классическом костюме и с ярким макияжем.
Теперь же она дополнила свою публикацию новыми кадрами, вероятно, с предстоящего клипа и призналась, что едва дождалась дня премьеры песни.
Я заслушала эту песню до дыр… Ни одну премьеру не ждала так сильно и волнительно. Моя первая песня на украинском языке…
— призналась Слава в сети.
В Сети Каминская оставила отдельную благодарность саундпродюсеру трека Михаилу Кошевому. Она отметила, что специалисту удалось подарить треку особенное звучание.
Источник: https://glamurchik.tochka.net/