Слава Каминская впервые запела на украинском языке

Недавно мы рассказали, что Слава Каминская отдыхает в Португалии с друзьями, а теперь она порадовала аудиторией премьерой нового трека. Певица представила сольную работу на украинском языке и удивила публику.





Незадолго до официального релиза артистка разместила в Сети анонс с черно-белым видео, на котором позировала в строгом классическом костюме и с ярким макияжем.





Теперь же она дополнила свою публикацию новыми кадрами, вероятно, с предстоящего клипа и призналась, что едва дождалась дня премьеры песни.





Я заслушала эту песню до дыр… Ни одну премьеру не ждала так сильно и волнительно. Моя первая песня на украинском языке…

— призналась Слава в сети.





В Сети Каминская оставила отдельную благодарность саундпродюсеру трека Михаилу Кошевому. Она отметила, что специалисту удалось подарить треку особенное звучание.



