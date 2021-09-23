Slavia анонсировала свой новый сингл

Украинская певица Slavia (Ярослава Хома), которая недавно заявила о разводе со своим мужем - известным исполнителем DZIDZIO (Михаилом Хомой), регулярно делится фрагментами своей жизни.





На своей странице в Инстаграме, где на нее подписано уже более 21 тысячи читателей, она постоянно публикует фотографии, показывающее ее творчество или отдых





22 сентября девушка опубликовала пост, в котором анонсировала премьеру своей песни. Свой новый сингл под названием "Любовь любовь" она представит в эту пятницу 24 сентября.





К каждой премьере я готовлюсь с трепетом. В песнях моя жизнь, моя душа ...

, - сообщила девушка.





Певица отметила, что написала этот сингл за один вечер на одном дыхании, но долго думала над формой.



