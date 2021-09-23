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Музыка
Новости музыки
23 сентября 21, 12:46
Slavia анонсировала свой новый сингл
SLAVIA
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Slavia после расставания с Дзидзьо запела о любви. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.
Украинская певица Slavia (Ярослава Хома), которая недавно заявила о разводе со своим мужем - известным исполнителем DZIDZIO (Михаилом Хомой), регулярно делится фрагментами своей жизни.

На своей странице в Инстаграме, где на нее подписано уже более 21 тысячи читателей, она постоянно публикует фотографии, показывающее ее творчество или отдых

22 сентября девушка опубликовала пост, в котором анонсировала премьеру своей песни. Свой новый сингл под названием "Любовь любовь" она представит в эту пятницу 24 сентября.

К каждой премьере я готовлюсь с трепетом. В песнях моя жизнь, моя душа ...
, - сообщила девушка.

Певица отметила, что написала этот сингл за один вечер на одном дыхании, но долго думала над формой.

Источник: https://sport.znaj.ua/
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