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22 сентября 21, 14:37
«Черный альбом» Metallica вернулся в топ-10 чарта Billboard
По данным издания, за неделю с 10 по 16 сентября он был продан в США в размере 37 тысяч эквивалентных альбомных единиц, что позволило релизу занять 9-ю строчку рейтинга. Речь идет о переиздании «Черного альбома» в честь 30-летнего юбилея пластинки. Релиз переиздания состоялся 10 сентября.
Эквивалентная альбомная единица объединяет показатели физических продаж альбома и цифровые продажи треков и альбомов. Из 37 000 единиц «Metallica», заработанных за неделю, физические продажи альбома составили 29 тысяч.
«Черный альбом» последний раз был в десятке лучших Billboard в августе 1992 года, проведя четыре недели на первом месте.
Источник: https://www.intermedia.ru/