«Черный альбом» Metallica вернулся в топ-10 чарта Billboard

По данным издания, за неделю с 10 по 16 сентября он был продан в США в размере 37 тысяч эквивалентных альбомных единиц, что позволило релизу занять 9-ю строчку рейтинга. Речь идет о переиздании «Черного альбома» в честь 30-летнего юбилея пластинки. Релиз переиздания состоялся 10 сентября.





Эквивалентная альбомная единица объединяет показатели физических продаж альбома и цифровые продажи треков и альбомов. Из 37 000 единиц «Metallica», заработанных за неделю, физические продажи альбома составили 29 тысяч.





«Черный альбом» последний раз был в десятке лучших Billboard в августе 1992 года, проведя четыре недели на первом месте.



