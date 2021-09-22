Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.27
USD
26.63
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
22 сентября 21, 14:37
«Черный альбом» Metallica вернулся в топ-10 чарта Billboard
«Черный альбом»
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Знаменитый альбом Metallica «Metallica», более известный как «Черный альбом», вернулся в топ-10 чарта Billboard-200 спустя 29 лет после своего выхода.
По данным издания, за неделю с 10 по 16 сентября он был продан в США в размере 37 тысяч эквивалентных альбомных единиц, что позволило релизу занять 9-ю строчку рейтинга. Речь идет о переиздании «Черного альбома» в честь 30-летнего юбилея пластинки. Релиз переиздания состоялся 10 сентября.

Эквивалентная альбомная единица объединяет показатели физических продаж альбома и цифровые продажи треков и альбомов. Из 37 000 единиц «Metallica», заработанных за неделю, физические продажи альбома составили 29 тысяч.

«Черный альбом» последний раз был в десятке лучших Billboard в августе 1992 года, проведя четыре недели на первом месте.

Источник: https://www.intermedia.ru/
Ещё по теме:
Канье Уэст стал восьмикратным покорителем чарта Billboard
Как Kazka создавала популярный в мире клип "Плакала"?
Песня о хот-догах обогнала в чарте хит Арианы Гранде
Рождественский хит Мэрайи Кэри побил рекорд популярности
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей