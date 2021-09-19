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Новости музыки
19 сентября 21, 13:08
Олег Винник написал песню для Таюне
Олег Винник
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Неизменная бэк-вокалистка «повелителя волчиц» Олега Винника скоро может начать сольную карьеру. Артист написал для певицы авторскую песню и хочет, чтобы у нее был свой репертуар.
Певец Олег Винник, к которому с признанием обратилась актриса Виталина Библив, рассказал, что во время карантина занимался написанием новых песен. Часть из них он представит в своем всеукраинском туре, который артист возобновил после паузы в прошлом году из-за пандемии. Как признался сам Винник, один из новых треков – это сольная песня для его бэк-вокалистки Таюне (настоящее имя – Таисия), которую она уже успела презентовать.

Об этом Олег Винник рассказал в новом выпуске «Ранок з Інтером», который был опубликован на YouTube. И, судя по всему, артист вовсе не боится «отпустить» Таюне.

«У меня есть такое чувство, что это может произойти. Таюне мне не чужая: это человек, который со мной постоянно на сцене, мы тысячи концертов проехали, столько всего пережили вместе. Я знаю, что люди ее любят, они поют ее песни вместе с ней. Поэтому я буду делать все, чтобы у нее был свой репертуар, альбом, чтобы она могла зарабатывать на этом поприще себе на хлеб», – рассказал Олег Винник.


Источник: https://newsyou.info/
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