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17 сентября 21, 13:13
Впервые за восемь лет Placebo выпустил новый сингл
Популярная британская рок-группа Placebo впервые с 2013 года выпустила новый трек, который появился сразу на всех музыкальных платформах.
Песня под названием Beautiful James похожа на предыдущие композиции исполнителей. О ее выходе стало известно 13 сентября.
Также известно, что Beautiful James войдет в состав нового - восьмого - альбома Placebo на лейбле So Recordings.
Отметим, последний альбом группы под названием Loud Like Love вышел в 2013 году. До этого коллектив презентовал шесть пластинок. Первая вышла в 1996 году.
Источник: https://korrespondent.net/