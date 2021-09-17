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Музыка
Новости музыки
17 сентября 21, 13:13
Впервые за восемь лет Placebo выпустил новый сингл
британская рок-группа Placebo
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Последний альбом группы под названиемLoud Like Love вышел в 2013 году. До этого коллектив презентовал шесть пластинок.
Популярная британская рок-группа Placebo впервые с 2013 года выпустила новый трек, который появился сразу на всех музыкальных платформах.

Песня под названием Beautiful James похожа на предыдущие композиции исполнителей. О ее выходе стало известно 13 сентября.

Также известно, что Beautiful James войдет в состав нового - восьмого - альбома Placebo на лейбле So Recordings.

Отметим, последний альбом группы под названием Loud Like Love вышел в 2013 году. До этого коллектив презентовал шесть пластинок. Первая вышла в 1996 году.


Источник: https://korrespondent.net/
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