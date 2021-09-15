Международный джазовый фестиваль Odessa JazzFest.

В 21-ом Международном джазовом фестивале Odessa JazzFest примут участие музыканты из Украины, США, Германии, Литвы, Швеции и других стран.





24 сентября на сцене Летнего театра в Горсаду состоится открытие фестиваля.





В программе:





Swinging Trip (Литва) feat. Анастасия Букина, Игорь Семенов и Валерий Буримченко (Украина);

Sebastian Schunke/Diego Pinera (Германия);

Chromatonix (Украина).





Вход на открытие фестиваля 24 сентября - свободный.





Отдельным событием Odessa JazzFest, предваряющим его открытие, станет выставка картин из коллекции Юрия Кузнецова в Арт-галерее Летнего театра.





22 сентября пройдет вечер поэзии и музыки (Виталий Бабущак и Алексей Петухов).





В образовательной программе Odessa JazzFest - два мастер-класса в Одесской школе искусств № 1 от Себастиана Шунке (Германия) и Чико Фримана (США).





26 сентября свое мастерство покажут юные таланты на концерте «Дети играют джаз».





Фестиваль пройдет при поддержке Одесского городского совета, Одесской областной государственной администрации, посольств и культурных институций.



